ข่าวปลอม! PTT เปิดลงทะเบียนกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นฟรี ผ่านเพจ Ada Simon

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์เชิญชวนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นฟรี ผ่านเพจ Ada Simon โดยใช้ชื่อและภาพสัญลักษณ์ของ PTT / ปตท. นั้น ตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า ไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในลักษณะนี้ และเพจนี้ไม่ใช่ช่องทางทางการของบริษัทแต่อย่างใด
ข้อมูลดังกล่าวเข้าข่ายการแอบอ้างชื่อองค์กร ให้น่าเชื่อถือเพื่อหลอกให้สมัครเข้ากลุ่ม ลงทะเบียน หรือชักชวนลงทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวได้ โดยสามารถติดตามข้อเท็จจริงข้อมูลที่น่าเชื่อที่ได้จากเว็บไซต์ www.pttplc.com และ Facebook Fanpage : PTT News
