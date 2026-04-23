มติ สมช. ยกเลิก MOU 44 นายกฯ ย้ำไม่ต้องแจ้งกัมพูชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ขึ้นมาใหม่ แทนคณะกรรมการฯที่หมดวาระไปจากการพ้นไปของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งต้องมีการตั้งผู้แทนเจรจาและคณะกรรมการที่มากำกับดูแลแต่ละด้านเพื่อความมั่นคง
ส่วนเรื่องการยกเลิก MOU 44 เข้าสู่ที่ประชุม สมช.วันนี้ (23 เม.ย.) และกระทรวงการต่างประเทศจะทำเรื่องเสนอขึ้นมายัง ครม. ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใด แต่ต้องทำโดยเร็ว เพราะรัฐบาลเพิ่งทำหน้าที่ได้สัปดาห์แรก ก็นำเรื่องเข้าและผ่านการรับทราบของ สมช. อย่างไรก็ตาม ย้ำว่า เฉพาะแค่ MOU 44 เท่านั้น ทั้งนี้ จะใช้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 1982 หรือ UNCLOS แทน ส่วนการดำเนินการต่อไปต้องรอให้มีการยกเลิกก่อน ส่วน MOU 43 ไม่ได้ทบทวนอะไรเพิ่มเติม ยังคงเหมือนเดิม
เมื่อถามว่า MOU 44 ไทยสามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องรอฝ่ายผู้ลงนามร่วม ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ไม่ต้อง"