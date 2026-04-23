ญี่ปุ่นสั่งอพยพ ปชช.กว่า 1,800 ราย หลังไฟป่าลามหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือ

นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงในวันนี้ว่า ผู้อาศัยในครัวเรือนกว่า 700 แห่ง ในเมืองโอสึจิ จังหวัดอิวาเตะ ได้รับคำสั่งให้ละทิ้งบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัย ภายหลังเพลิงไหม้ได้ลุกลามเผาไหม้พื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ 937 ไร่ และสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชนบทแล้ว 7 หลัง
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 จุดหลักของเมืองโอสึจิ โดยจุดแรกเริ่มขึ้นในพื้นที่แถบเทือกเขาของย่านโคสึจิในช่วงบ่ายวันพุธ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่าและอาคารบ้านเรือน ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันได้รับรายงานเหตุไฟป่าจุดที่สองในย่านคิริคิริ ข้อมูลล่าสุดเมื่อตอนเช้าวันพฤหัสบดีระบุว่า พื้นที่ป่าในย่านคิริคิริถูกเผาทำลายไปแล้วอย่างน้อย 875 ไร่ ส่วนย่านโคสึจิเสียหายอีกราว 94 ไร่ ส่งผลให้ทางการเมืองโอสึจิประกาศคำสั่งอพยพครอบคลุมประชาชน 1,884 ราย ใน 3 เขต โดยมีผู้เข้าพักพิงในศูนย์อพยพแล้ว 249 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 220 นาย พร้อมรถดับเพลิง 42 คัน ยังคงระดมกำลังควบคุมเพลิงทั้งจากภาคพื้นดินและทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุน กองบัญชาการตำรวจระบุว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ตกค้างในพื้นที่เพลิงไหม้ ซึ่งจังหวัดอิวาเตะเพิ่งจะเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษไปเมื่อปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเกือบ 18,750 ไร่ และมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากอุบัติเหตุที่เป็นต้นเพลิง ในขณะที่สถานการณ์ปีนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด