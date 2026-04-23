กบง.ลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอีก 3 บาท มีผลพรุ่งนี้ ส่วนราคาหน้าปั๊มรอลุ้นเย็นนี้

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลงอีก 3 บาท จากก่อนหน้านี้ลดลงไปแล้ว 2 บาท รวมเป็นการลดลงทั้งสิ้น 5 บาท/ลิตร ไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 โดยจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาภายในวันนี้ (23 เม.ย.2569) เพื่อให้มีผลทันทีในวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.2569) และหลังจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 จะมีส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3 บาท ซึ่งก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อีกครั้ง
สำหรับการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นลง เนื่องจากคำนวณตัวเลขเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ค่าการกลั่นสูงขึ้นไปแตะเฉลี่ยอยู่ที่ 14 บาทต่อลิตร ซึ่งกระทรวงได้อนุญาตให้นำต้นทุนที่สูงกว่าปกติทุกด้าน อาทิ ค่าประกันและค่าขนส่ง ที่ทั้ง 6 โรงกลั่นส่งตัวเลขจริงเข้ามาที่กระทรวงมาพิจารณาแล้ว จึงออกมาเป็นตัวเลขค่าการกลั่นที่เหมาะสมว่าจะอยู่ที่เท่าใด ซึ่งส่วนต่างที่เป็นผลประโยชน์ส่วนเกินก็จะนำมาลบออก
สำหรับการลดราคาหน้าโรงกลั่นจะส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันหรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นตัวเลขตั้งต้นราคาที่โรงกลั่น ซึ่งหมายความว่า จะเป็นไปได้ 2 ทาง คือ (1) นำเงินส่วนหนึ่งไปลดราคาที่หน้าปั๊มหรือราคาขายปลีก หรือ (2) นำไปลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพราะตอนนี้กองทุนเป็นหนี้ติดลบกว่า 6 หมื่นล้านบาท
ดังนั้นหากไม่รีบใช้หนี้ ผู้ใช้น้ำมันอาจจะต้องใช้น้ำมันแพงขึ้นในอนาคต เพื่อนำเงินส่วนต่างมาคืนหนี้ที่ก่อไว้ ดังนั้นจะมีการบริหาร2 อย่างควบคู่กันไป
สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในขณะนี้ ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3 บาท/ลิตร ซึ่งจะเห็นว่าไทยยังไม่มีการปรับราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊ม ดังนั้นกระทรวงจะนำเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้ราคาหน้าปั๊มอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในเย็นวันนี้ (23 เม.ย.2569) จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อกำหนดราคาน้ำมันขายปลีกอีกครั้ง แต่ต้องรอดูสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์อ้างอิงด้วย
นายเอกนัฏ ย้ำว่า การลดราคาหน้าโรงกลั่นลง 2 ครั้ง รวมเป็น 5 บาท/ลิตร ในขณะนี้ ไม่ได้แปลว่าจะมีการลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากนี้ไปการพิจารณาปรับขึ้นหรือปรับลง จะไม่เป็นไปแบบกระชาก 5-6 บาท/ลิตร เหมือนที่ผ่านมา หรือปรับตัวลดลง 3/4 บาท/ลิตร ที่ถือเป็นการปรับขึ้นลงมากเกินไป โดยหลังจากนี้จะเป็นการทยอยปรับขึ้น/ลง และมีความคาดหวังว่าจะไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีก
นอกจากนี้ กระทรวงยังได้เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอรัฐบาลเพื่อขอกู้เงิน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท สำหรับมาพยุงกองทุน แต่จะไม่ขอกู้เกินกรอบเพดานพระราชบัญญัติ (พ.น.บ.) กองทุนที่กำหนดเพดานกู้ไว้ไม่เกิน2 หมื่นล้านบาท จนทำให้กระทรวงการคลังต้องมาค้ำประกันเงินกู้ให้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพยายามที่จะรักษาสถานะกองทุนให้อยู่ภาวะที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นจะรับมือไม่ไหว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้รบแต่หากไม่มีและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ยินดีจะทยอยปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มลง อีกทั้งยังพยายามดูแลการอุดหนุนราคาน้ำมันให้เกษตรกร รถบรรทุก ไรเดอร์ ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพน้ำมัน B20 และ B7 ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนมากกว่าน้ำมันประเภทปกติ
