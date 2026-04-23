นายกฯ ถก ก.น.บ.นัดแรก ย้ำปรับตัวให้สอดรับสถานการณ์ บริหารงบเน้นความจำเป็น

นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาคลัง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางศุภมาส อิศรภักดี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ นางสุขสมรวย วันทนีย์กุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดมหาดไทย และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เข้ามาร่วมประชุมด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้เรามาประชุมเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ การประชุมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งสถานการณ์ต่างๆในประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งต้องถือว่าเราได้รับผลกระทบในโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศด้วย เราจึงจะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารงบประมาณที่ต้องมุ่งเน้นความจำเป็น ลดความซ้ำซ้อน และใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่ามากที่สุด ในส่วนของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตนได้ขอให้มีการพิจารณาปรับบทบาทการการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหลีกเลี่ยงโครงการที่มีลักษณะซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถชี้เป้าโครงการที่มีความจำเป็นในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงและกรมต่างๆผ่านแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องได้ โดยขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นสำคัญ
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการจัดทำงบประมาณซึ่งเราจะพิจารณาหลักเกณฑ์และการดำเนินงานโดยขอเน้นย้ำว่าเราต้องยึดหลักการลดความซ้ำซ้อน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก อะไรที่จำเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างรายได้เราต้องทำให้กับพี่น้องประชาชน และประเทศ อะไรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขอให้ทบทวนด้วยความรอบคอบ
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม เพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสามารถรองรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมมือกันขับเคลื่อนกับหัวหน้าเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหรือร่วมกันวางแผนงานการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด