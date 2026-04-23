"ปกรณ์" รูดซิปปากหลังถูกถามปมยกเลิก MOU 44

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุม สมช. เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า ที่ประชุม สมช. จะมีการยกเลิก MOU 44 หรือไม่ นายปกรณ์ ยิ้มและโบกมือให้สื่อ พร้อมทำท่ารูดซิปปาก 2 ครั้ง ก่อนจะเดินขึ้นประชุมทันที