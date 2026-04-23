"สีหศักดิ์"พอใจผลเยือนพม่าเป็นไปในทิศทางที่ดี กระชับสัมพันธ์ 2 ฝ่าย

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยผลการเดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ณ กรุงเนปยีดอ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2569 ว่า การมาเยือนเมียนมาครั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีกับทางเมียนมาในการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ โดยมีการพบกับผู้นำคนสำคัญของฝ่ายเมียนมา ตั้งแต่ พลเอกอาวุโส มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา รองประธานาธิบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการค้าชายแดนที่เมียวดี อ.แม่สอด ได้หยุดชะงักไปเนื่องจากมีการปิดด่าน คาดว่าจะเปิดได้เร็วๆ นี้ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
ส่วนเรื่องมลพิษทางอากาศ สถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างจะหนัก ทางการเมียนมาพร้อมจะให้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ ไทย เมียนมา และลาว โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี และแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียม ที่รู้ว่าเขตไหนเสี่ยงที่สุด
ขณะที่เรื่องของการค้า การลงทุน กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญภาคเอกชนไทยมาร่วมหารือกับรองประธานาธิบดีเมียนมา โดยทางฝ่ายไทยเชื่อว่าเมียนมามีรัฐบาลใหม่ก็จะมีการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเรื่องของสายส่งสัญญาณไฟฟ้าในนครย่างกุ้ง ที่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ เนด้า ที่กำลังเข้ามาพัฒนา ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุน และเรื่องพลังงาน ขณะนี้ไทยต้องอาศัยพลังงานแก๊สจากเมียนมาเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่ง ปตท.สผ. มีความสนใจที่จะบุกเบิกแหล่งใหม่ๆ ร่วมกัน
นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า การเยือนเมียนมาในครั้งนี้เป็นการรื้อฟื้นการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมากับอาเซียน เพื่อทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในช่วงที่โลกกำลังปั่นป่วนวุ่นวาย
ส่วนข้อครหาเรื่องไทยสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมา นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า มาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ เพราะเรื่องความมั่นคงชายแดนรอไม่ได้ และการมาพูดคุยในครั้งนี้เราสนับสนุนให้เมียนมาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ