"ภราดร" แย้ม! "ไทยช่วยไทยพลัส" รัฐจ่ายเพิ่ม 60:40 ใช้รูปแบบทยอยจ่าย

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเงื่อนไขในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ว่า รัฐบาลจะจ่าย 60 ประชาชนจ่าย 40 ซึ่งประชาชนจะจ่ายน้อยลง โดยรัฐจะทยอยจ่าย แต่กี่เดือนยังอยู่ในขั้นตอน ขณะที่คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ ยังใช้เกณฑ์เดิมอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ยังอยู่ในขั้นตอน ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินเท่าใด สำหหรับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ สามารถใช้ได้ทั้งงบกลาง และยังมี พ.ร.บ.โอนงบฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน
เมื่อถามว่า การประชุมงบประมาณเมื่อวานนี้ว่ามีการหารือถึงเรื่องการกู้เงินหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่มีการพูดคุยเรื่องการกู้เงิน เป็นการหารือถึงแผนการคลังระยะกลาง และมีหน่วยงานมานำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการวางแผนเงินงบประมาณปี 2570 ว่ากรอบวงเงินรายรับ รายจ่ายยังอยู่เท่าเดิมหรือไม่ และจะจัดสรรให้กับหน่วยงานตาม พ.ร.บ. งบปี 2570 ยังไม่มีการพูดถึงการกู้เงิน
ส่วนเรื่องกู้เงินต้องถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตนไม่มีรายละเอียด อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า รัฐบาลยังไม่ถังแตก ยังมีงบกลางเหลือ 2 หมื่นล้าน และกำลังจะออก พ.ร.บ.โอนงบฯ อีกส่วนหนึ่ง