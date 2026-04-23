มทภ.4 พบนายกฯ รายงานสถานการณ์ใต้-ปัดตอบคดียิง "สส.กมลศักดิ์"

พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยถึงการเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ในช่วงเช้า ก่อนที่จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการก่อเหตุหลายครั้ง ว่า ไม่มีอะไร
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ หลังจากจับกุมผู้ก่อเหตุได้เมื่อวานนี้ (22 เม.ย.) ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้าง พล.ท.นรธิป ยกมือขึ้นมาปฏิเสธตอบคำถาม เมื่อถามว่า จะสามารถลดแรงกดดันจากมวลชนในพื้นที่ได้หรือไม่ พล.ท.นรธิป ยกมือ ปฏิเสธตอบคำถามอีกครั้ง ก่อนที่จะหยุดเดิน และมองหารถเพื่อเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล
เมื่อถามย้ำว่า รู้สึกโล่งอกหรือไม่ ที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ พล.ท.นรธิป พยักหน้ารับ ก่อนจะกล่าวตัดบทว่า "โอเค ขอบคุณมาก" และเมื่อถามว่า กำลังใจดีขึ้นหรือไม่ พล.ท.นรธิป หันหน้ามาหาสื่อมวลชน พร้อมยกนิ้วโป้ง เพื่อสื่อว่า กำลังใจดี พร้อมทำงาน ก่อนจะขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที