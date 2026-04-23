"โอ๊ค-เอม-อิ๊งค์" จูงลูกๆ เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ในกิจกรรมทดทนสงกรานต์ 69

วันนี้ (23 เม.ย.) ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมาชิกครอบครัวชินวัตร ซึ่งเป็นลูกและหลานของนายทักษิณ ชินวัตร รวม 10 ราย ประกอบด้วย นายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมลูกๆ เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ภายใต้กิจกรรมทดแทนสงกรานต์ 2569 ชื่อ "เยี่ยมญาติใกล้ชิด สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย" ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมครั้งที่ 57
ทั้งนี้ ปัจจุบันนายทักษิณ ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ เป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 14 วัน หรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง 18 วัน