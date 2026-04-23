ป.ป.ช. นัดเปิดข้อมูลคดี "ศักดิ์สยาม" วันนี้ ยันไม่ได้ตั้งท่าเล่นงานใคร

นายประภาศ คงเอียด กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้จะอธิบายการพิจารณาบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง พรรคภูมิใจไทย ที่ถูกยกคำร้อง ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลความผิด โดยระบุว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สิน เป็นเครื่องมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่าองค์กร ป.ป.ช. ไม่ได้ตั้งท่าจะเล่นงานใคร เวลาพิจารณาเรื่องบัญชีทรัพย์สิน มีน้อยคนมากที่จะโดนชี้ หรือโดนกล่าวหาเรื่องบัญชีทรัพย์สิน ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆ จะไม่ดำเนินการ เพราะเข้าใจว่าความผิดพลาด ความหลงลืม เกิดขึ้นได้ แต่ที่สำคัญคือ พฤติการณ์แห่งการกระทำ ส่อถึงเจตนาหรือไม่
ส่วนที่มีการพูดเรื่องสองมาตรฐาน ขอยืนยันว่า สามารถอธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งวันนี้ (23 เม.ย.) ป.ป.ช. จะออกข้อชี้แจงเรื่องนี้ การทำงานของ ป.ป.ช. คล้ายกับศาล คือตัดสินไปแล้วบนพื้นฐานของข้อมูล สำนวน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นศาล หรือ ป.ป.ช. บางเรื่องจะเอาเรื่องหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเรื่องหนึ่งไม่ได้เสมอไป โดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี ส่วนการวินิจฉัยของ ป.ป.ช. เรื่องจงใจหรือเจตนายื่นบัญชีทรัพย์สิน ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาข้อเท็จจริงหรือคำวินิจฉัยมาใช้เสมอไป ต้องดูว่า เกี่ยวกับประเด็นอะไร ซึ่งรายละเอียด ป.ป.ช. จะชี้แจง
สำหรับกรณีที่ ป.ป.ช. จะชี้แจงเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตัดสิน 2 มาตรฐานในวันนี้นั้น จะเป็นกรณีที่ยกคำร้องกรณีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งก่อนหน้านั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นความผิด และให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง