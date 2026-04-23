"สีหศักดิ์" เผย "หวัง อี้" เยือนไทย เล็งหารือชวนจีนลงทุนในไทยเพิ่ม

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนไทยของ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัปดาห์นี้ ว่า อยากให้จีนมีการขยายการลงทุนในประเทศไทย ในแง่ที่ทำให้ไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่ได้เป็นทางผ่านอย่างเดียว ซึ่งอยากให้จีนมาลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงอีวี นอกจากนี้ จะมีการคุยกันในเรื่องภูมิภาค ซึ่งไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งต้องดูความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน พร้อมทั้งอยากแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของโลกที่ไร้ระเบียบ อย่างเหตุการณ์ ในตะวันออกกลาง ที่กระทบกับประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งไทยและจีนจะมีการพูดถึงสถานการณ์และการเดินหน้าต่อ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ
ส่วนครั้งนี้ จีนจะผลักดันการพูดคุยกัน ระหว่างไทย-กัมพูชา หรือไม่นั้น นายสีหศักดิ์ ระบุว่า จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งไทยและกัมพูชา แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันให้ได้ เราต้องใช้ความพยายามก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างกันให้ได้ ส่วนตัวอยากเห็นกัมพูชามุ่งการเจรจาด้วยความจริงใจ และไม่ใช้เวทีโลกกดดันประเทศไทย