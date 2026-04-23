มีผลทันที! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.พลังงาน สั่งรายงานราคา-สต๊อกน้ำมันทุกวัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพลังงาน กำหนดมาตรการและเงื่อนไขการดำเนินการค้าน้ำมันของผู้ค้าน้ำมัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ฉบับที่ 2 ) มีผลบังคับใช้ทันที
สาระสำคัญ คือ ผู้ค้าน้ำมันต้องแสดงราคาและสต็อก: ผู้ค้าน้ำมันต้องติดประกาศ "ราคาจำหน่าย" และ "ปริมาณคงเหลือ" ในแต่ละวัน (ของน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซลหมุนเร็ว)
สถานที่ติดตั้ง: ต้องติดประกาศไว้ที่ หน้าโรงกลั่น และ หน้าคลังน้ำมัน ทุกแห่ง
รูปแบบการแสดงผล: ต้องระบุราคาเป็นบาทต่อลิตร และปริมาณเป็นลิตร โดยตัวเลขต้องชัดเจน เปิดเผย และอ่านได้ง่าย (ต้องมีภาษาไทยเป็นหลัก)
ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานต้นทุนให้สะท้อนข้อเท็จจริง และให้ภาครัฐมีข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการด้านพลังงานในช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการรายงานข้อมูลของ "โรงกลั่นน้ำมัน" ได้แก่ ต้นทุนน้ำมันดิบ, ราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป และต้นทุนการกลั่น ภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวันศุกร์ ส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงกรมธุรกิจพลังงานและ สนพ. ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ โดยให้เริ่มรายงานข้อมูลและสำเนาใบกำกับการขนส่ง ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนั้น ผู้ค้าน้ำมันต้องขายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซลหมุนเร็วตามราคาที่ประกาศไว้ ราคาที่ขายต้อง ไม่สูงกว่าราคาขายปลีก ตามโครงสร้างราคาที่ สนพ. กำหนด
สำหรับคลังน้ำมันนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถบวกค่าขนส่งเพิ่มได้ตามส่วนต่างที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศ