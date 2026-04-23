กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ปานกลาง' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 27.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางขุนเทียน 34.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตสัมพันธวงศ์ 33.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางคอแหลม 33.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบึงกุ่ม 33.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ 32.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตประเวศ 32.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตดอนเมือง 31.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตลาดกระบัง 31.2 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางพลัด 31 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางนา 31 มคก./ลบ.ม.
11. เขตหนองจอก 30.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางรัก 30.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 25.5 - 32.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 23.8 - 33.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 20.9 - 33.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 21.2 - 33.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 20.7 - 31 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 26.3 - 34.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง