ก.ท่องเที่ยวฯ จ่อชง ครม.ยกเลิก "ฟรีวีซ่า 60 วัน" หวังคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพ

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพำนักในไทยแล้วสร้างปัญหาว่า กระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายความมั่นคงต่างๆ และกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะมีกลไกพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมของวีซ่า โดยจากที่ได้ทดลองใช้มาตรการฟรีวีซ่า 60 วัน มาระยะหนึ่ง ทุกภาคส่วนก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะปรับอย่างไรเพื่อลดปัญหาของนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยเรื่องการยกเลิกมาตรการผ่อนผันวีซ่า 60 วัน (ฟรีวีซ่า) ทั้งหมดทุกประเทศ โดยไม่ได้เลือกปฏิบัติกับประเทศใดประเทศหนึ่ง และให้กลับไปทบทวนและใช้เกณฑ์วีซ่าของแต่ละประเทศตามเดิม หรือนำเสนอรูปแบบวีซ่าใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศต่อไป ซึ่งเป็นกลไกเบื้องต้นในการคัดกรองนักท่องเที่ยว
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการหารือประชุมเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเป็นมติ ครม. เดิม การจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.
ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว Quick Win ที่จะเสนอเข้าครม. จะมีวาระใดบ้างนั้น นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ทั้งกลไกมาตรการเรื่องการยกเว้นภาษี ที่จะมาช่วยการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐในการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้น รวมถึงก็อาจมีการนำมาตรการส่งเสริมที่เคยประสบความสำเร็จในช่วงโควิด-19 กลับมาปรับใช้อีกก็ได้