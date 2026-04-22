MEA เตือนภัย! อย่าหลงเชื่อโฆษณาขายอุปกรณ์ลดค่าไฟ ยันไม่มีจริง เสี่ยงอัคคีภัย

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพโฆษณาชวนเชื่อขายอุปกรณ์ช่วยจัดการพลังงานหรืออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่ระบุสรรพคุณเกินจริง ย้ำชัดอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้จริง พร้อมชี้เป้าเป็นอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายลักลอบใช้ไฟฟ้า หากมีการดัดแปลงมิเตอร์
จากการตรวจสอบพบการระบาดของโฆษณาบนสื่อโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างขายอุปกรณ์ช่วยจัดการการใช้พลังงานรุ่นใหม่ โดยอ้างว่าสามารถช่วยให้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ หรือพัดลม ประหยัดมากขึ้น MEA ขอแจ้งเตือนประชาชนว่า อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีความสามารถในการลดหน่วยการใช้ไฟฟ้า ตามที่มิเตอร์วัดไฟคำนวณได้จริง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้อาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้าในบ้านเกิดความผิดปกติ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
นอกจากนี้ MEA ขอยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดที่เพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ทันที การหลงเชื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่แอบอ้าง นอกจากจะเสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์แล้ว หากมีการดัดแปลงเพื่อหวังผลให้มิเตอร์เดินช้าลง จะถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์พลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจรภายในที่พักอาศัย
หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th