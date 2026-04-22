ป.ป.ช. เตรียมชี้แจง ปม 2 มาตรฐาน คดี "ศักดิ์สยาม" พรุ่งนี้

นายประภาศ คงเอียด กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "บัญชีทรัพย์สิน : ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและความเสี่ยงทางกฎหมาย" ภายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สส. 101: start strong" โดยระบุตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องทุจริตอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งตัวสะท้อนที่ชัดเจนสุดคือค่า CPI (ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption perceptions Index ) สำรวจโดยองค์กรระหวางประเทศ จัดอันดับประเทศอยู่ที่ 116 ด้อยกว่าประเทศในอาเซียน เกือบจะอยู่ท้ายๆ ซึ่ง ป.ป.ช.อยู่เกือบปลายน้ำ คือ ต้องเป็นคดีก่อนถึงเข้าสู่กระบวนการของ ป.ป.ช. ทั้งที่การแก้ปัญหาให้ถึงแก่นต้องแก้ที่ต้นน้ำ
นายประภาศ กล่าวถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินว่า เป็นเครื่องมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่าองค์กร ป.ป.ช. ไม่ได้ตั้งท่าจะเล่นงานใคร เวลาพิจารณาเรื่องบัญชีทรัพย์สิน มีน้อยคนมากที่จะโดนชี้ หรือโดนกล่าวหาเรื่องบัญชีทรัพย์สิน ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆ จะไม่ดำเนินการ เพราะเข้าใจว่า ความผิดพลาด ความหลงลืม เกิดขึ้นได้ แต่ที่สำคัญคือ พฤติการณ์แห่งการกระทำส่อถึงเจตนาหรือไม่
ส่วนที่มีการพูดเรื่องสองมาตรฐาน ขอยืนยันว่า สามารถอธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) ป.ป.ช. จะออกข้อชี้แจงเรื่องนี้ การทำงานของ ป.ป.ช. คล้ายกับศาล คือ ตัดสินไปแล้วบนพื้นฐานของข้อมูล สำนวนข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นศาล หรือ ป.ป.ช. บางเรื่อง จะเอาเรื่องหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเรื่องหนึ่งไม่ได้เสมอไป โดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี ส่วนการวินิจฉัยของ ป.ป.ช. เรื่องจงใจหรือเจตนายื่นบัญชีทรัพย์สิน ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาข้อเท็จจริงหรือคำวินิจฉัยมาใช้เสมอไป ต้องดูว่า เกี่ยวกับประเด็นอะไร ซึ่งรายละเอียด ป.ป.ช. จะชี้แจง
ทั้งนี้ กรณีที่ ป.ป.ช. จะชี้แจงเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตัดสิน 2 มาตรฐานในวันพรุ่งนี้นั้น จะเป็นกรณีที่ยกคำร้องกรณีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งก่อนหน้านั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นความผิด และให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง