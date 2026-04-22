ระวัง "ผู้หวังดี!" เตือน สส.ยื่นบัญชีทรัพย์สินต้องรอบคอบ

นายประภาศ คงเอียด กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ ภายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สส. 101: start strong" ถึงการแสดงบัญชีทรัพย์สินว่า ขอให้ สส.ใส่ใจและระมัดระวัง เรื่องการทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้รอบคอบและถูกต้องที่สุด เพราะอยู่ในฝ่ายการเมืองมีฝั่งตรงข้าม หรือมีผู้หวังดีอยู่เสมอ หากผิดพลาด แม้ไม่ได้เกิดจากเจตนา แต่ถูกร้องมาที่ ป.ป.ช. ก็ต้องตรวจสอบ ดังนั้นบางเรื่องผิดพลาดนิดเดียว แต่ถูกขยายเป็นประเด็น จึงต้องระวัง มีทรัพย์สินและหนี้สินอะไรต้องแจ้งลงไป
นอกจากแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตัวเองแล้ว ยังต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งปัจจุบันคำว่า คู่สมรส ขยายไปถึงการอยู่กินฉันท์สามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีพฤติกรรมเป็นที่รับรู้ของสังคมว่า บุคคลนี้อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา เวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ได้แจ้งร่วม หากมีการร้องเข้ามา ปรากฏมีการผ่องถ่ายทรัพย์สินไปอยู่ที่บุคคลนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ และเมื่อมีการร้องหรือกล่าวหาขึ้นมา ป.ป.ช. มีหน่วยที่ตรวจสอบเชิงลึกว่า อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาจริงหรือไม่ เช่น ไปเฝ้าอยู่ที่ใกล้บ้าน มีการไปมาหาสู่หรือไม่ บางคู่หย่ากันแล้ว แต่หย่าโดยนิตินัย พฤตินัยไม่หย่า ก็มีการร้องเข้ามาเช่นกัน
จากที่รวบรวมข้อผิดพลาดและพบบ่อยคือ บัญชีเงินฝากที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้ว และมีการหลงลืม ถ้าจำนวนอยู่ในวิสัยที่ไม่น่าหลงลืม แล้วมาอ้างว่าหลงลืม ก็ฟังไม่ขึ้น บางครั้งเรื่องไม่มีเจตนาปกปิด แต่กรรมการ ป.ป.ช. จะใช้ดุลยพินิจจากเสียงส่วนใหญ่ ตรงนี้คือความเสี่ยง
นายประภาส ยอมรับว่า การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน โดยเฉพาะมีสื่อช่วยเผยแพร่ บางครั้งเกิดประเด็นดรามา “ในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการสรรหาบอร์ด รัฐมนตรีบอกให้ทาบทามบุคคลที่มีคุณภาพ แต่ทุกคนปฏิเสธไม่อยากมา ไม่ใช่เพราะกลัวเรื่องการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน แต่เขากลัวถูกดรามาเรื่องบัญชีทรัพย์สิน บางครั้งของตัวเองถูกดรามาไม่พอ ภรรยาก็โดนเช่นกัน ขณะนั้นยังไม่ใช้สำหรับกรณีคู่สมรสที่อยู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา แต่ตอนนี้บังคับไปถึงผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาด้วย อันนี้เป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง