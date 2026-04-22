ศาล รธน.สั่งผู้เชี่ยวชาญทำความเห็นประเด็น "บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด"

ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธธรรมนูญ มาตรา 213 โดยกล่าวอ้างว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 21 คำร้อง ขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ในฐานะผู้ถูกร้อง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
และต่อมานายคงเดชา ชัยรัตน์ ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 6 เมษายน 2569 ขอเพิ่มเติมข้อเท็จจริงในคดีนี้ ว่าตนยื่นฟ้องผู้ถูกร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 46/2569 และขอโต้แย้ง คำสั่งรับคำร้องในคดีนี้ของศาลรัฐธธรรมนูญไว้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน และยื่นคำร้อง(เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2569 ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2569 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเห็นว่า นายคงเดชา ไม่ใช่ผู้ร้องในคดีนี้ จึงไม่อาจยื่นคำร้องได้
ศาลมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้พยานผู้เชี่ยวชาญจัดทำความเห็นตามที่ศาลกำหนดยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป