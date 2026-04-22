"อภิสิทธิ์" จี้ ป.ป.ช.แจงยกคำร้อง "ศักดิ์สยาม" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องในข้อกล่าวหานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ จากการถือครองหุ้นแทนใน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ว่า ตนเข้าใจว่า ป.ป.ช.จะมีการชี้แจงถึงมติดังกล่าวในกรณีนี้ เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กร และเท่าที่ตนรับทราบจากรายงานข่าวนั้น ป.ป.ช. มุ่งไปที่เจตนาของนายศักดิ์สยาม ทั้งที่ ป.ป.ช. ไม่สามารถปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่หาก ป.ป.ช. มุ่งไปที่เจตนานายศักดิ์สยาม แล้วเหตุใดจึงไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินตามข้อเท็จจริง
นายอภิสิทธิ์ ยังมองว่า กรณีนี้ยังไม่จบลงเฉพาะการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะยังมีกฎหมายอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม สส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวานนี้ (21 เม.ย.) ไปรวบรวมข้อเท็จจริงว่า จะดำเนินการต่อได้อย่างไร เพราะเรื่องดังกล่าวกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และซ้ำเติมข้อกล่าวหาการรวบอำนาจผ่านองค์กรต่างๆ ส่วนจะกระทบต่อ ป.ป.ช.เองหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ป.ป.ช.จะต้องอธิบายให้ได้ว่า ที่นายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาแล้ว ปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไร หรืออาจมีการพูดถึงฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ ส่วนจะเป็นการฟอกขาวให้นายศักดิ์สยาม ได้กลับมาสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่อีกที่นั่งหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ ย้ำว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่จบ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายฝ่ายที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อ