พรรคเศรษฐกิจค้านขึ้น VAT เสนอเก็บภาษีแรงงานต่างด้าวแทน

นายคริส โปตระนันทน์ ประธานพรรคเศรษฐกิจ พร้อมด้วย สส.และทีมงานพรรคเศรษฐกิจแถลงว่า จากกระแสที่รัฐบาลจะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% นั้น แม้รัฐบาลจะปฏิเสธว่า ไม่มีการขึ้นภาษีดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในแผนการคลังระยะปานกลาง (MTFF) ที่เสนอโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พ.ย.2568 พบว่า มีการเสนอขึ้นภาษีจริง ดังนั้นพรรคเศรษฐกิจจึงมีมติคัดค้านการขึ้น VAT เพื่อเพิ่มรายให้รัฐปีละ 300,000 ล้านบาท เนื่องจากจะเป็นการสร้างภาระต่อประชาชนซึ่งตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาน้ำมันและราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมาก ขณะที่รายได้ไม่เพิ่ม
นายคริส กล่าวเสนอว่า รัฐยังสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น คือ การเก็บภาษีคนต่างด้าว โดยยกเลิกการงดเว้นภาษีเงินได้ จากเดิมจะเริ่มเก็บภาษีต่อเมื่อมีรายได้เกิน 150,000 บาทต่อปี เป็นการเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรก ขณะนี้มีคนต่างด้าวทำงานอยู่ในระบบประมาณ 4,000,000 คน เมื่อรวมกับแรงงานต่างด้าวนอกระบบอาจมีถึง 10,000,000 คน โดยคนต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่เคยเสียภาษีให้ประเทศไทยเลย แต่ใช้สาธารนูปโกคและการบริการของรัฐเหมือนคนไทยทุกประการ ซึ่งหากเก็บภาษีเงินได้ของคนเหล่านี้ คาดว่าจะได้เงินประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมีมากกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี หากรัฐสามารถปราบปราบปรามการคอร์รัปชันให้ลดลงได้ครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถหาเงินได้ 250,000 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ที่เราสามารถจัดเก็บได้จากคนต่างด้าว 30,000 ล้านบาท ทำให้สถานการณ์การเงินการคลังของประเทศดีขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นภาษี