ศาล รธน.ขีดเส้น 15 วัน สั่ง กกต.แจงปมคิวอาร์-บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ในฐานะผู้ถูกร้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้คิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ ทำให้การเลือกตั้งลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50 (7) มาตรา 83 วรรค 2 มาตรา 85 มาตรา 94 และมาตรา 224
ในส่วนที่นายคงเดชา เดชรัตน์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ขอเพิ่มเติมข้อเท็จจริงในคดีนี้ โดยอ้างว่า ตนเป็นผู้ยื่นฟ้อง กกต. และคณะ ต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ.46/2569 และขอโต้แย้งคำสั่งรับคำร้องในคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญไว้พิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของนายคงเดชา โดยให้เหตุผลว่า ไม่ใช่ผู้ร้องในคดี จึงไม่อาจยื่นคำร้องได้ และให้คำขออื่นตกไป
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้พยานผู้เชี่ยวชาญจัดทำความเห็นตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป