ทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [-300] รูปพรรณขายออก 73,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,250 บาท ขายออกบาทละ 72,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,812.36 บาท ขายออกบาทละ 73,250 บาท