อิหร่านเปิดฉากยิงเรือสินค้านอกชายฝั่งโอมาน เสียหายหนักแต่ลูกเรือปลอดภัย

เรือปืนลำหนึ่งของอิหร่านเปิดฉากยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งนอกชายฝั่งประเทศโอมานในวันนี้ (22 เม.ย.) ส่งผลให้เรือได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห่างจากชายฝั่งโอมานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ไมล์ทะเล โดยกัปตันเรือบรรทุกสินค้ารายงานว่า มีเรือปืนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) เข้ามาใกล้และยิงใส่ ทำให้สะพานเดินเรือได้รับความเสียหายอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานไฟไหม้หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลูกเรือทุกคนปลอดภัย