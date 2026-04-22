กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยดีเซลเหลือ 31.62 ลบ./วัน ปริมาณสำรองในประเทศ 112 วัน

กระทรวงพลังงาน รายงานสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยและต่างประเทศ ปริมาณสำรอง ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล และฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2569 ดังนี้
1. สถานการณ์พลังงานโลก และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา
– สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ยังคงยืดเยื้อและไม่แน่นอน แม้ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนด ตามคำขอของผู้นำปากีสถาน เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพรอบสองดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากอิหร่านยังไม่ยืนยันการเข้าร่วมเจรจา เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐฯ ยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลและขู่โจมตี หากไม่บรรลุข้อตกลง ประกอบกับเหตุการณ์ที่กองทัพเรือสหรัฐฯ เพิ่งยึดเรือสินค้าอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนดังกล่าว รวมกับความกังวลเรื่องการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวขึ้น โดยราคาปิด ณ วันที่ 21 เม.ย. 69 สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.52 ดอลลาร์ อยู่ที่ 92.13 ดอลลาร์/บาร์เรล และ Brent เพิ่มขึ้น 5.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.48 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Dubai ปรับลดลง 4.23 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 94.27 ดอลลาร์/บาร์เรล
2. ปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ การผลิต และจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล
– ปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 112 วัน โดยเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย 25 วัน น้ำมันสำรองเพื่อการค้า 25 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 39 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้ว 23 วัน
– การผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล ข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2569 ไทยสามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ 79.47 ล้านลิตร และจำหน่าย 51.48 ล้านลิตร
3. ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ต่างประเทศ และฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
– อ้างอิงราคาจาก ปตท. ราคาน้ำมันดีเซล (B7) 41.70 บาท น้ำมันดีเซล (B20) 34.70 บาท น้ำมันเบนซิน (E20) 35.45 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (95) 42.45 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (91) 42.08 บาท
– เทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศอาเซียน โดยราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 42.45 บาท ขณะที่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 47.65-87.24 บาท/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 41.70 บาท/ลิตร ขณะที่ อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 44.30-117.99 บาท/ลิตร
– ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 เม.ย. 69 ติดลบ 62,062.06 ล้านบาท โดยมีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละประมาณ 31.62 ล้านบาท