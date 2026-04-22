ทนายยื่นขอประกันตัว "อัจฉริยะ" เจ้าตัวพร้อมแถลงทันทีหากได้ประกันตัว

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และรอง ผู้การ ตชด. กับพวกรวม 6 คน ต่อศาลอาญา ผัดแรกเป็นเวลา 12 วัน ล่าสุด ทีมทนายความของนายอัจฉริยะ ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว นายอัจฉริยะ โดยใช้หลักทรัพย์ เงินสด ค้ำประกัน โดยทีมทนายความ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัว และหากศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้ประกันตัว นายอัจฉริยะ จะออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันที ถึงสาเหตุการถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหากรรโชกทรัพย์ ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆ ไม่ทราบว่าจะยื่นประกันตัวหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาล