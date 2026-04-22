ผู้ว่าฯ กทม.รับปัญหาคนไร้บ้านสะท้อนปัญหาโครงสร้าง ชี้นำเข้าสถานพักพิงบังคับไม่ได้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพบรรยากาศบริเวณเสาชิงช้า เขตพระนคร ช่วงกลางคืน ที่มีคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งนอนพักอยู่บริเวณฐานและโดยรอบพื้นที่นั้น ยอมรับว่า ปัญหาคนไร้บ้านเป็นประเด็นที่มีอยู่หลายพื้นที่ของ กทม. และสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการย้ายถิ่นฐาน เพื่อเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ ที่ผ่านมา กทม. ดำเนินโครงการบ้านอิ่มใจ เพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ควบคู่กับการฝึกอาชีพและการสร้างโอกาสในการกลับคืนสังคม
อย่างไรก็ตาม การนำคนไร้บ้านเข้าสู่สถานพักพิงไม่สามารถบังคับได้ เพราะข้อจำกัดทางกฎหมาย จึงต้องอาศัยความสมัครใจของบุคคลเป็นสำคัญ ทำให้ต้องใช้กระบวนการทำความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบดูแล
