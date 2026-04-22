ฝากขัง! "อัจฉริยะ" พร้อมพวกคดีกรรโชกทรัพย์ พร้อมค้านประกันตัว

วันนี้ (22 เม.ย.) พ.ต.ท.ปราโมทย์ ศุขศรีไพศาล พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม นำตัว พ.ต.อ.ก (นามสมมุติ), น.ส.วิภาดา และ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1-3 ในข้อหา ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพ ชื่อเสียงของผู้ถูกข่มขืนใจและร่วมกันกรรโชก มาฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วัน ต่อศาล
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งสาม ได้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนในการพิจารณา ส่วนพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัว
