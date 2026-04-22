จำคุก! 2 ปี "ปู มัณฑนา" คดีฉ้อโกงฐานหลอกร่วมลงทุน ไม่รอลงอาญา

วันนี้ (22 พ.ย.) ศาลแขวงพระนครใต้ ถนนเจริญกรุง นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือลูกหมี เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.มัณฑนา หิมะทองคำ หรือปู อดีตดารานักแสดงชื่อดัง เป็นจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกง และความผิด พ.ร.บ.เช็ค โดยลูกหมีเดินทางมาพร้อมกับ น.ส.อำนวยพร มณีวรรณ์ ทนายความส่วนตัว
น.ส.อำนวยพร ทนายความลูกหมี กล่าวว่า ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ปู-มัณฑนา ในความผิดฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับเรื่องการหลอกร่วมลงทุนเป็นเวลา 2 ปี ศาลเห็นว่าจำเลยไม่มีหลักฐานว่า จำนวนเงินที่ลูกหมีโอนไปให้นั้น นำไปลงทุนอะไร มีแต่หลักฐานที่โอนเงินไปให้บุคคลอื่นต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่ชักชวนให้ลงทุนไว้ ส่วนในความผิดฐาน พ.ร.บ.เช็ค ศาลเห็นว่า จำเลยมีการจ่ายเช็คมาหลายฉบับ และฉบับสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท จำเลยมีการเปลี่ยนเช็คมาเรื่อยๆ โดยที่โจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้ จึงได้ยอมรับเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายมา โดยเช็คที่ชำระเป็นเช็คค้ำประกันและโจทก์ยอมรับว่าโจทก์ได้ให้โอกาสจำเลยและมีการผ่อนชำระให้บางส่วน
ศาลมองว่าทั้งโจทก์และจำเลยโจทก์รู้อยู่แล้วว่า จำเลยไม่มีความสามารถในการชำระเงิน ก็ยอมรับเช็คไว้ ข้อหาในส่วนนี้ศาลจึงบอกว่าไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค และให้นับโทษต่อจากคดีก่อนหน้านี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก ปู-มัณฑนา เป็นเวลา 2 ปี ในคดีหมิ่นประมาทฯ โดยขณะนี้จำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ยื่นหลักทรัพย์เดิม 200,000 บาท โดยโจทก์ได้ยื่นต่อศาลขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราว
