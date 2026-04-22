จีนชื่นชมประเทศที่ไม่ให้เที่ยวบิน ปธน.ไต้หวัน บินผ่านน่านฟ้า ย้ำชัดหลักการจีนเดียว

รัฐบาลจีนยกย่องประเทศต่าง ๆ ที่ปฏิเสธไม่ให้เที่ยวบินของประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน บินผ่านน่านฟ้า พร้อมประกาศชัดว่า หลักการจีนเดียวถือเป็นบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนได้แสดงความซาบซึ้งต่อจุดยืน และการปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว ระหว่างการแถลงข่าวประจำวัน ณ กรุงปักกิ่งในวันนี้ (22 เม.ย.)
ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนได้แสดงความซาบซึ้งต่อจุดยืน และการปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว ระหว่างการแถลงข่าวประจำวัน ณ กรุงปักกิ่งในวันนี้ (22 เม.ย.)