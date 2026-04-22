รมว.กต.เยือนเมียนมาร์ ยินดีรัฐบาลใหม่ - ถกปัญหาฝุ่น PM2.5 - เปิดการค้าชายแดน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเยือนประเทศเมียนมาร์ อย่างเป็นทางการ ว่า การเดินทางมาครั้งนี้ มี 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1 แสดงความยินดีที่เมียนมาร์จัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยนายมิน ออง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมาร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาร์
2 หารือในเรื่องของฝุ่น P.M.2.5 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้ง 3 ประเทศต้องร่วมกันคือ ไทย เมียนมาร์ และลาว
3 เปิดบทใหม่ในความสัมพันธ์ ซึ่งไทยอยากจะมีความร่วมมือในเรื่องของความมั่นคงด้านชายแดน การปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะสแกมเมอร์ และเรื่องยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาไทยมากขึ้น รวมถึงเรื่องมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือในอากาศ และที่สำคัญคือการเปิดการค้าชายแดนอีกครั้ง เพราะมีความสำคัญกับทั้งสองประเทศ ซึ่งการค้าชายแดนเป็น 80% ของการค้าทั้งหมดที่ไทยมีกับเมียนมาร์
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า ไทยต้องการให้เมียนมาร์กลับเข้าสู่อาเซียน และมีนโยบายที่สำคัญ ที่เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำเขากลับสู่อาเซียน โดยอาเซียนมีฉันทมติ 5 ข้อ แต่ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการปฏิบัติ ซึ่งไทยอยากมีบทบาทนำในเรื่องนี้ แต่การที่เมียนมาร์ จะกลับเข้าสู่อาเซียน เมียนมาร์จะต้องมีการดำเนินการตอบสนองข้อกังวลของอาเซียนด้วย
