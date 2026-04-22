จันทบุรีจัดงาน Kick Off Q Chan 2569 เปิดตัวแบรนด์มังคุดไทยมาตรฐาน Q Chan

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในปี 2569 มีเนื้อที่ยืนต้นมังคุด 108,612 ไร่ ปริมาณผลผลิต 122,327 ตัน ในขณะที่การบริหารจัดการผลผลิตในช่วงฤดูกาลยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะมังคุดผิวดำและมังคุดตกไซส์ ที่แม้จะมีคุณภาพการบริโภคที่ดี แต่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างเต็มศักยภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคิวจันท์ หรือ Q Chan จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาและยกระดับผลผลิตดังกล่าวสู่มังคุดไทยมาตรฐาน Q Chan เริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต มีการพัฒนาและยกระดับ รวมตัวเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงการผลิตสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไก “ตลาดนำการผลิต บูรณาการเครือข่ายระดับจังหวัด และบริหารจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร” ให้เกิดการระบายผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมังคุดไทยมาตรฐาน Q Chan สู่การเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้จัดงาน Kick Off Q Chan 2569 : มังคุดไทยมาตรฐาน Q Chan ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวแบรนด์มังคุดไทยมาตรฐาน Q Chan ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการและระบายผลผลิตมังคุด โดยเฉพาะมังคุดผิวดำและมังคุดตกไซส์ อย่างเป็นระบบ และสร้างความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างเกษตรกรแปลงใหญ่กับภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดภายในประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิต ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเสริมสร้างอำนาจในการต่อรอง เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเปิดตัว แต่คือการเปิดตลาดให้กับมังคุดไทย
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ และมังคุด ซึ่งถือเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัด และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของมังคุดของจังหวัดจันทบุรีนั้น ถือว่ามีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก และมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลจำนวนมาก สำหรับช่วงพีกของฤดูกาล ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น และผลผลิตมังคุดจำนวนไม่น้อยเป็นมังคุดผิวดำ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดภายในประเทศ และยกระดับให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับมากยิ่งขึ้น
