ไฟป่าทองผาภูมิวิกฤต! ลามถึงเขาแหลม หลังแก๊งขุดทองเถื่อนลอบเผาเพิ่มเบี่ยงเบน จนท.

นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กำลังเผชิญวิกฤตไฟป่าครั้งรุนแรง หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) พุ่งสูงถึง 825 จุด ในช่วงเดือนเมษายน 2569 โดยเบื้องหลังสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงภัยธรรมชาติ แต่เป็นฝีมือขบวนการลักลอบขุดร่อนแร่ทองคำที่ใช้ไฟป่าเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่
นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ระบุว่า กลุ่มผู้กระทำผิดใช้ยุทธวิธีจุดไฟเผาป่าเพื่อล่อให้เจ้าหน้าที่ออกไปดับไฟในอีกจุดหนึ่ง ก่อนจะฉวยโอกาสแอบเข้าไปขุดร่อนทองคำในพื้นที่คดีเก่าที่เคยถูกตรวจยึดกว่า 13 ไร่
นอกจากนี้ กลุ่มคนร้ายยังมีพฤติกรรมอุกอาจด้วยการนำอาวุธปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ และเลือกปฏิบัติการในช่วงดึก เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม ซึ่งสภาพพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนและมีทุ่งไม้กวาดเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วจนยากต่อการควบคุม
ทั้งนี้ ไฟป่าได้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่อยู่ติดกันแล้ว
