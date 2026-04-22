"หลวงปู่ศิลา" แจงปมลาออกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน เหตุปัญหาสุขภาพและชราภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระครูกมลธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอนาคู-ห้วยผึ้ง-เขาวง พร้อมด้วยพระลูกวัดพระธาตุหมื่นหิน จำนวน 10 รูป เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระเทพวัชรธรรมโสภณ หรือหลวงปู่ศิลา สิริจันโท กรณีที่ท่านประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน โดยมีพระลูกวัด กรรมการวัด ไวยาวัจกร ศิษยานุศิษย์ใกล้ชิด และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมสังเกตการณ์

ทั้งนี้ หลวงปู่ศิลา ตอบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่า มีปัญหาด้านสุขภาพ และด้วยความชราภาพ เนื่องจากมีอายุถึง 81 ปี ซึ่งถึงเวลาสมควรที่จะต้องการพักผ่อน และขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน เบื้องต้นม ได้อบหมายให้ทนายความร่างหนังสือลาออกไว้แล้ว เพื่อยื่นต่อเจ้าคณะจังหวัด หรือตามขั้นตอนตามระเบียบสงฆ์ต่อไป