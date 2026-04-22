แผ่นดินไหว 2.7 ริกเตอร์ ที่ปางมะผ้า รับรู้แรงสั่นสะเทือนที่บ้านจ่าโบ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 2.7 ตามมาตราริกเตอร์ ในพื้นที่ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีความลึกประมาณ 2 กิโลเมตร โดยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ที่บริเวณบ้านจ่าโบ่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหาย