โฆษก ทร.แจงธงชาติไทยสูญหายจากพื้นที่ตัวยูจริง สั่งลาดตระเวนเข้ม พบรุกล้ำตอบโต้ทันที

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีข่าวธงชาติไทยสูญหายจากเสาธงในพื้นที่รูปตัวยู (U) ว่า เป็นเรื่องจริง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่ชายแดนระหว่างสองประเทศ มีลำธารธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจน โดยหน่วยในพื้นที่ได้เชิญธงผืนใหม่ขึ้นทดแทนทันที
ทั้งนี้ หลังพบเหตุดังกล่าว ได้เพิ่มการลาดตระเวนตามถนนเลียบแนวชายแดนและติดตั้งลวดหนามหีบเพลงในจุดเสี่ยงเพิ่มเติม ขณะที่นายทหารระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทาง ฉก.นย.จันทบุรี ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาหลักฐานผู้กระทำการดังกล่าว โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่าหากตรวจพบการรุกล้ำอธิปไตยของกำลังทหารฝ่ายตรงข้าม จะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด
