มท.1 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจ มท. ร่วมแก้ปัญหาภัยความมั่นคง พัฒนาทุกมิติของ ปท.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายศักดา วิเชียรศิลป์ ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย และนายไชยวัฒน์ จุลถิระพงศ์ เลขานุการ รมว.มหาดไทย ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วานนี้ เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณที่ได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยความมั่นคง รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ ของประเทศ เพื่อที่จะได้มาร่วมกันหาทางออกและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในประเทศนี้จะมีปัญหาหรือวิกฤตการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยคือหน่วยงานหลักและการดำเนินการ ทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้บทบาทของมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณที่ได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยความมั่นคง รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ ของประเทศ เพื่อที่จะได้มาร่วมกันหาทางออกและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในประเทศนี้จะมีปัญหาหรือวิกฤตการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยคือหน่วยงานหลักและการดำเนินการ ทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้บทบาทของมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม