ราคาทองครั้งที่ 3 ลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 11:27 (ครั้งที่ 3) ลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,250.00 บาท ขายออก 72,450.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 70,812.36 บาท ขายออก 73,250.00 บาท