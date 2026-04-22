สหรัฐฯ แถลงยันยึดเรือบรรทุกน้ำมัน "ทิฟานี" เซ่นมาตรการคว่ำบาตรวอชิงตัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ยืนยันการยึดเรือบรรทุกน้ำมันทิฟานี ซึ่งเป็นเรือที่ไม่มีสัญชาติ และมีชื่ออยู่ในมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลวอชิงตัน หลังส่งกำลังเข้าติดตามและตรวจค้น ในเขตน่านน้ำสากลของมหาสมุทรอินเดีย โดยปฏิบัติการเป็นไปโดยปราศจากการปะทะ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะตัดสินใจภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่า จะดำเนินการอย่างไรกับเรือลำดังกล่าว เช่น การลากจูงเรือกลับไปยังสหรัฐ หรือส่งมอบให้ประเทศอื่นต่อไป
