กรมชลฯ เตรียมบูรณาการข้อมูล-วางแผนจัดการน้ำรับมือสภาวะเอลนีโญ พ.ค.-ก.ค.นี้

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ โดยกรมชลประทาน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซ (ENSO) ในปัจจุบัน อยู่ในสภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงก่อนฤดูการผลิต กรมชลประทานจึงได้เตรียมบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 ปี ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ต่อพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีเกษตรฯ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงก่อนฤดูการผลิต กรมชลประทานจึงได้เตรียมบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 ปี ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ต่อพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีเกษตรฯ อีกด้วย