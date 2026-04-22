ผู้นำสหรัฐฯ ชี้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพียงต้องการรักษาหน้า

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบนทรูธ โซเชียล ว่า อิหร่านไม่ได้ต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซปิด พวกเขาต้องการให้มันเปิด เพื่อที่จะทำเงินให้ได้วันละ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 16,109 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่พวกเขาพูดว่าต้องการให้ปิด เพราะผมได้ปิดล้อม (ปิดตาย!) มันไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องการรักษาหน้าเท่านั้น
นอกจากนี้ ที่พวกเขาพูดว่าต้องการให้ปิด เพราะผมได้ปิดล้อม (ปิดตาย!) มันไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องการรักษาหน้าเท่านั้น