BWG แจงเหตุเพลิงไหม้ผ้าคลุมหลุมฝังกลบที่สระบุรี ยันคุณภาพอากาศ-น้ำปกติ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที เพื่อยืนยันความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รอบข้าง
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินร้ายแรง โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของผ้าพลาสติก HDPE ที่ใช้สำหรับปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันกลิ่นและน้ำฝนเท่านั้น ซึ่งตัวกากอุตสาหกรรมที่อยู่ด้านล่างไม่ได้เกิดการลุกไหม้แต่อย่างใด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้อย่างรวดเร็วในวงจำกัด โดยจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบไม่พบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง สถานการณ์ทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาวะปกติและไม่มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ตามที่มีกระแสข่าวลือปรากฏก่อนหน้านี้
ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึงอย่างยิ่งนั้น ทางกรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศในหลายจุดรอบพื้นที่ ผลการตรวจสอบขณะเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน พบว่า ค่าคุณภาพอากาศทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้เข้าตรวจสอบแหล่งน้ำสาธารณะโดยรอบ และยืนยันว่าไม่พบปัญหาเรื่องน้ำเสีย หรือการปนเปื้อนจากการระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
