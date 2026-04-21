กรมการค้าภายในอนุมัติขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม 1-2 บาทต่อขวด ตามต้นทุนที่สูงขึ้น

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 3/2569 ว่า ราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร มีผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ขออนุญาตปรับขึ้นราคาแล้ว 1-2 ราย โดยปรับขึ้นขวดละ 1-2 บาท จากที่ขอปรับราคามา 4 ราย ซึ่งบางรายขอปรับขึ้นราคามากกว่า 50 บาทต่อขวด
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้อนุมัติให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ราย ปรับขึ้นราคาได้ขวด (ลิตร) ละ 1-2 บาท ตามต้นทุนที่สูงขึ้น จากที่ทำเรื่องขอปรับขึ้นราคามายังกรมทั้งหมด 4 ราย ส่งผลให้ราคาปาล์มขวดของรายที่อนุมัติให้ปรับขึ้น อยู่ที่ขวดละ 47-49 บาท ส่วนบางรายที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ปรับขึ้น เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลโครงสร้างต้นทุน และเจรจาต่อรอง ให้ทยอยปรับขึ้นราคาทีละน้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากเกินไป เนื่องจากขอปรับขึ้นมาเกินขวดละ 50 บาท
