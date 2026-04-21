ปิดชั่วคราว! อุทยานฯ เอราวัณ หลังไฟป่าลุกลามข้ามแนวกันไฟ หวั่นเข้าเขตทำการ

นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเริ่มลุกลามมากขึ้น โดยข้ามจุดแนวกันไฟที่เจ้าหน้าที่ได้ทำแนวกันไฟไว้บริเวณรอบพื้นที่ ที่ทำการอุทยานฯ แล้ว ทำให้เกรงว่าไฟอาจลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่ทำการอุทยานฯ ได้ และยังส่งผลให้เกิดกลุ่มควันในพื้นที่บริเวณน้ำตกเอราวัณด้วย จึงตัดสินใจออกประกาศดังกล่าว
ทั้งนี้ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างใกล้ชิด
