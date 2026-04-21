ผู้ว่าฯ กทม.เผยโครงการเรือไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เริ่มแล้ว หวังปลอดมลพิษ-ลดเสียงรบกวน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังเข้าร่วมงานเปิดตัวต้นแบบเรือไฟฟ้า (e-boat prototype) ที่วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ และบ้านเขียวงานวาดและภาพพิมพ์ เขตบางขุนเทียน ว่า โครงการเรือไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร) ภาคระหว่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์) ภาคประชาชน (ชุมชนบางมด) และภาควิชาการ (KMUTT) รวมถึงภาคเอกชน ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาและดัดแปลงเรือเครื่องยนต์ดีเซลแบบดั้งเดิมให้เป็นเรือไฟฟ้าที่ปลอดมลพิษทางอากาศและลดเสียงรบกวน
ปัจจุบันการเดินเรือในคลองต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ยังพึ่งพาเรือเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารหรือเรือท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เสียงดัง และต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ การพัฒนาเรือไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนมีความคุ้มค่ามากขึ้น
