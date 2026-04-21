คลังเร่งออกแบบโครงการไทยช่วยไทย เชื่อวงเงินต่อรายไม่น้อยกว่าคนละครึ่งพลัสเฟสแรก

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกแบบโครงการไทยช่วยไทยว่า จะต้องใช้เงินเท่าไร และมีเงินอยู่เท่าไร ซึ่งจะมีมาตรการคนละครึ่งพลัสอยู่ในโครงการนี้ โดยตั้งเป้าหมาย 20-30 ล้านคน และเชื่อว่า วงเงินต่อรายต้องไม่น้อยกว่าคนละครึ่งพลัสเฟสแรก หรือไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อราย
โครงการไทยช่วยไทย ยังมีมาตรการอื่นๆ ทั้งมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ปุ๋ยราคาถูก, มาตรการธงฟ้า และธงเขียวของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรถพุ่มพวง
โครงการไทยช่วยไทย ยังมีมาตรการอื่นๆ ทั้งมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ปุ๋ยราคาถูก, มาตรการธงฟ้า และธงเขียวของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรถพุ่มพวง