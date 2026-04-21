เจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่ปากีสถานยังคลุมเครือ หลังไม่มีคณะผู้แทนจากอิหร่าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยอ้างแหล่งที่มาจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของอิหร่าน ที่รายงานว่า การเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่ปากีสถานยังคลุมเครือ หลังยังไม่มีคณะผู้แทนจากอิหร่านชุดใดเดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด ของปากีสถาน เพื่อเจรจา ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้แทนหลัก หรือคณะผู้แทนย่อย คณะผู้แทนชุดต้นทางหรือชุดรอง
ทั้งนี้ นายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภา และนายอับบาส อารักชี รมว.การต่างประเทศอิหร่าน ยังคงพำนักอยู่ในประเทศ โดยไม่มีกำหนดการเดินทางไปประเทศใดในเวลานี้
