กองปราบฯ บุกจับ! "อัจฉริยะ" ข้อหาร่วมกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม.ปมนักโทษจีนเทา

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา เข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านริมคลองประปา ถนนพระรามหก ในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ โดยคดีนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายเป็นอดีตผู้กำกับการ สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ระบุพฤติการณ์ว่าถูกนายอัจฉริยะ ข่มขู่เรียกเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่นำข้อมูลมาไลฟ์สดแฉ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีขบวนการลักลอบนำตัวผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องกักของ ตม. ซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในขณะนั้น
ทั้งนี้ หลังรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดจนครบถ้วน ก่อนยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขออนุมัติหมายจับ และมีการเข้าจับกุมดังกล่าว
ทั้งนี้ หลังรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดจนครบถ้วน ก่อนยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขออนุมัติหมายจับ และมีการเข้าจับกุมดังกล่าว