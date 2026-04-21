ศาลแรงงานกลางจัดโครงการ "ศาลแรงงานกลางเพื่อประชาชน" ยกระดับเข้าถึงความเป็นธรรม

ศาลแรงงานกลาง ถนนพระราม 4 เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ ศาลแรงงานกลางเพื่อประชาชน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลแรงงานกลาง ครบรอบ 46 ปี เพื่อยกระดับการเข้าถึงความยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยประสานความร่วมมือกับ สำนักงานอัยการคดีแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมจัดหางาน และกรมประกันสังคม ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. วันพุธที่ 22 เมษายน 2569
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน การจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิ ในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย
