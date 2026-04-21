xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +1.65 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 57,772.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (21 เม.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,483.50 จุด ปรับขึ้น 1.65 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.11 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,772.20 ล้านบาท